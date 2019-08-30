США заявили о закрытии безвизового въезда для россиян на Гуам

США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова, об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности.

«Министерство внутренней безопасности (МВБ) предоставляло разрешение гражданам Российской Федерации на въезд в Гуам или Содружество Северных Марианских островов, рассматривая каждый случай в отдельности, с целью временного пребывания по делам или на отдых до 45 дней, если путешествующий отвечал определенным критериям. МВБ публикует это уведомление, чтобы объявить о том, что оно планирует прекратить эту политику», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что россияне все также могут подавать заявление на въезд, однако разрешение может быть выдано только в случае, если в качестве обоснования будут представлены объяснения срочного гуманитарного характера или общественной пользы.

В ведомстве добавили, что документ целиком опубликуют 3 сентября, через 30 дней он вступит в силу.

Безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова был открыт в октябре 2009 года.

Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на отказ в получении визы в Россию. Днем позже сенатор-демократ Крис Мерфи также заявил, что ему отказали в получении визы для въезда в Россию.