Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Петербурге

В 2021 году в Петербурге состоится финальный матч Лиги чемпионов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в УЕФА.

Финал ЛЧ в 2022 году состоится в Мюнхене, утверждают источники Associated Press в УЕФА, передает ТАСС.

В 2023 году главная игра Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».