«Ашан» отчитался о полуторамиллиардных убытках

Французская корпорация Auchan, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, понесла в первом полугодии убытки в размере 1,5 млрд евро.

Руководство компании сообщило, что из-за получения недостаточного дохода им пришлось продать ряд своих структур в Италии и Вьетнаме и избавиться от собственного банка Oney, передает ТАСС.

В итоге, без учета этих «чрезвычайных продаж», ее деятельность является убыточной на 124 млн евро.

Отмечается, что по итогам 2018 года финансовые потери компании составили 1,145 млрд евро. Именно после этого было принято решение об избавлении от убыточных структур.

Сейчас деятельность компании сосредоточена на двух направлениях – розничная сеть Auchan Retail и деятельность в сфере торговли недвижимостью посредством Ceetrus.

В конце апреля компания начала продажу во Франции 21 магазина, всего там 637 магазинов, в которых заняты 73,8 тыс. работников.

Ранее сообщалось, что французский ретейлер Auchan возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России 2017 года по версии издания Forbes.