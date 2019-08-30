Во Львове на памятнике Бандере нарисовали серп и молот

Во Львове неизвестные разрисовали коммунистическими символами памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.

На своей странице в Facebook депутат опубликовал снимки, на которых видно, как на постаменте памятника красной краской нарисованы серп и молот.

«Чем занимается полиция? Львов. Шок!» – написал Дякович.

Кроме того, символика СССР появилась и на монументе в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики.

В марте на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции.