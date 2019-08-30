Начата проверка после утечки персональных данных сотрудников РЖД

Следователи проводят проверку по факту утечки персональных данных сотрудников РЖД в результате кибератаки, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК.

«Следствием установлено, что в период до 28 августа в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников, позволяющим установить их личность, занимаемую должность, контактные данные и иные личные документы», – говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ведомстве отметили, что компьютерные данные впоследствии попали в Сеть, что повлекло за собой вред интересам государства и общества. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее в свободном доступе оказались персональные данные 703 тыс. человек, в том числе их полные имена и фамилии, адреса, номера СНИЛС, телефоны и фотографии.

По словам технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна, была взломана база данных службы безопасности РЖД.

В РЖД заявили, что начали проверку по факту утечки информации, заверив, что личные данные пассажиров находятся в безопасности.