Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В частности, главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых на предыдущих личных встречах.

Также президенты обменялись мнениями и по международным вопросам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Напомним, в четверг Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию России.

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