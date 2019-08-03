В дагестанском селе обнаружены девять самодельных бомб

На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили девять самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В пресс-службе уточнили, что СВУ были обнаружены в заброшенном складском помещении на окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана, передает ТАСС.

Общий вес зарядов составлял около 90 кг. Взрывные устройства состояли труб, наполненных смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры и были начинены кусками арматуры. Предметы уничтожены правоохранителями. По делу ведется проверка.

Напомним, в 2017 году на территории Дагестана были обнаружены несколько взрывных устройств, мощность одного из которых составила 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.