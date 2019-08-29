Познер сказал, в каком случае уехал бы из России

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, в каком случае покинул бы Россию. Он признался, что, если бы уехал, то жил в Париже, где у него есть квартира.

«Почему я мог бы уехать? У меня есть одна причина – если я не смогу больше работать по какой-либо причине, причины могут быть самые разные. Больше всего меня держит здесь, конечно же, моя работа. Я понимаю, что нигде больше такой работы у меня быть не может, такого влияния, может быть, это громко сказано, такой репутации – не будет. В моем возрасте меня не возьмут куда-то», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Я получаю от своей работы огромное удовольствие, и если ее не будет, то я, скорее всего, уеду, у меня есть квартира в Париже. И не по какой-либо причине, кроме той, что там я себя чувствую дома, там я себя чувствую лучше, мне уютней – и больше ничего. Это никакая не политическая позиция или что-либо еще. Хотя это тоже может сыграть роль, зависит от того, насколько страна будет идти в направлении, которое меня не устраивает. Но как раз это направление и может привести к тому, что у меня не будет работы», – добавил Познер.

Ранее Познер ответил на вопрос о своем отношении к предсказаниям израильского историка Юваля Харари о целом «классе бесполезных людей».