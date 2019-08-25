Познер ответил на вопрос о «классе бесполезных людей»

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о своем отношении к предсказаниям израильского историка Юваля Харари о целом «классе бесполезных людей».

«Я отношусь к его точке зрения совершенно серьезно и пытаюсь в своих выступлениях побуждать людей думать и задумываться», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

По мнению Харари, в будущем с появлением новых препаратов для продления жизни и улучшения физических и когнитивных способностей, которые будут очень дорогими, может образоваться глубокая биологическая пропасть между богатыми и бедными. Со временем эта пропасть будет только расширяться, поскольку богатые будут использовать свои способности для еще большего обогащения, приобретения более совершенных тел и мозгов.

Израильский историк считает, что к 2100 году 1% самых состоятельных людей будет владеть большей частью не только мирового богатства, но и красоты, творческих способностей и здоровья. В результате, прогнозирует он, человечество разделится на небольшой класс суперлюдей и массовый низший «класс бесполезных Homo sapiens».

Ранее Познер ответил на вопрос о том, как он борется со страхом смерти. Журналист отметил, что такой страх испытывают «очень и очень многие», а христианская религия «во многом держится на этом».