Израильская оппозиция опровергла атаку «российских хакеров» на соперника Нетаньяху

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Как сделать россиян богаче

С точки зрения реальных доходов населения рост ВВП России на 0,9% в год категорически недостаточенФото: Илья Мордвинкин/ТАСС
Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность доходами населения, которые либо слишком медленно растут, либо вовсе падают, несмотря на низкую инфляцию. Какие меры можно предпринять, чтобы переломить эту ситуацию и пополнить кошельки россиян?  Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Когнитивная Сталинградская битва уже идет

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Израильская оппозиция опровергла атаку «российских хакеров» на соперника Нетаньяху

              29 августа 2019, 11:06

              Текст: Алина Назарова

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              Израильский оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» опроверг сообщения о попытке взлома «русскими хакерами» мобильного телефона своего лидера Бени Ганца – основного конкурента Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра страны.

              «Ни русские, ни иранцы (не взламывали телефоны). То, что происходит, – это чья-то попытка отвлечь внимание от дискуссии о действительно важных вещах, проблемах безопасности, например, и заставить всех заниматься историей, которой не было», – сказал один из лидеров «Кахоль-Лаван», экс-министр обороны Моше Яалон.

              Ранее один из израильских телеканалов цитировал фирму, которая занимается кибербезопасностью и якобы подготовила для «Кахоль-Лаван» отчет о «мощной и необычной русской хакерской атаке» с рекомендацией обратиться по этому поводу в полицию, передает РИА «Новости».

              Российский дипломатический источник назвал эти сообщения «фейком, не заслуживающим комментирования».

              Напомним, так как Нетаньяху не удалось договориться о создании коалиции, в Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, они состоятся 17 сентября. 


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