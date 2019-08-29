Израильская оппозиция опровергла атаку «российских хакеров» на соперника Нетаньяху

Израильский оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» опроверг сообщения о попытке взлома «русскими хакерами» мобильного телефона своего лидера Бени Ганца – основного конкурента Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра страны.

«Ни русские, ни иранцы (не взламывали телефоны). То, что происходит, – это чья-то попытка отвлечь внимание от дискуссии о действительно важных вещах, проблемах безопасности, например, и заставить всех заниматься историей, которой не было», – сказал один из лидеров «Кахоль-Лаван», экс-министр обороны Моше Яалон.

Ранее один из израильских телеканалов цитировал фирму, которая занимается кибербезопасностью и якобы подготовила для «Кахоль-Лаван» отчет о «мощной и необычной русской хакерской атаке» с рекомендацией обратиться по этому поводу в полицию, передает РИА «Новости».

Российский дипломатический источник назвал эти сообщения «фейком, не заслуживающим комментирования».

Напомним, так как Нетаньяху не удалось договориться о создании коалиции, в Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, они состоятся 17 сентября.