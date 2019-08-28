Премьер Украины записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покидает свой пост, в соцсетях он опубликовал прощальное видеообращение.

«Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер... Хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи», – сказал Гройсман в опубликованном на его странице в Facebook ролике.

Вместе с тем политик добавил, что намерен и дальше служить стране.

Напомним, согласно результатам соцопросов, работой Гройсмана были довольны 19% украинцев, а недовольны – 76%.

В июне украинские СМИ сообщали, что вероятным претендентом на должность премьера страны является амглавы офиса президента Алексей Гончарук.