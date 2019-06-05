Половина украинцев оказалась довольна деятельностью Зеленского

Половина опрошенных социологами украинцев довольна деятельностью главы государства Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Опрос также показал, что около 40% респондентов не смогли дать оценку украинскому лидеру, передает РИА «Новости».

Только 11% придерживаются негативной оценки действиям новоизбранного президента.

Кроме того, согласно опросу, деятельность бывшего президента страны Петра Порошенко положительно оценили 16% опрошенных, отрицательно – 80%.

Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, а недовольны – 76%. Работа Верховной рады не удовлетворяет более 90% респондентов.

Ранее был опубликован рейтинг популярности украинских партий. Партию Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддерживает почти треть опрошенных респондентов.

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