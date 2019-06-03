Опубликован рейтинг популярности украинских партий

Партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддерживает почти треть опрошенных респондентов, свидетельствуют данные исследования центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социсследований им. Яременко.

«Партию «Слуга народа» готовы поддержать 30,8% от всех опрошенных, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 8,2%, «Европейскую солидарность» (ранее называлась «Блок Петра Порошенко» – прим. ВЗГЛЯД) – 7,9%, «Батькивщину» – 7% респондентов», – сообщила председатель правления института Ольга Балакирева, передает ТАСС.

Она отметила, что в Верховную раду уверенно смогут пройти четыре политические силы.

Также высоки шансы попасть в парламент партии «Сила и честь» Игоря Смешко (готовы поддержать 4,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (3,5%). 2,5% готовы поддержать партию музыканта Святослава Вакарчука.

Опрос проводился с 15 по 31 мая. Всего в стране было опрошено 2,1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Проведение выборов в украинский парламент планировалось на октябрь 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, соответствующий указ вступил в силу 23 мая.

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