«Укрэнерго» подало иск к России из-за активов в Крыму

НЭК «Укрэнерго» сообщила России о передаче в арбитражный суд исковых требований по спору об инфраструктурных объектах на территории Крыма, сообщила компания.

«Укрэнерго» требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также с требованиями входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полный и безусловный правовую защиту», – сообщается на сайте украинской компании.

Указывается, что эти требования возникли после того, как активы компании перешли к России после воссоединения с Крымом в 2014 году.

Компания утверждает, что в апреле 2018 года высшие должностным лицам России также были переданы официальные письменные сообщения НЭК «Укрэнерго» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.

«Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа. В связи с этим 27 августа 2019 «Укрэнерго» передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора», – говорится в сообщении украинской компании.

Интересы «Укрэнерго» в споре представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.

Отметим, что ранее Москва попросила пересмотреть Парижское арбитражное решение по иску Ощадбанка по Крыму. Иск госкомпании был подан в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, однако, как указала российская сторона, соглашение не охватывает инвестиции советского периода, речь идет только об инвестициях, сделанных после 1 января 1992 года.