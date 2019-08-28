На сайте госуслуг можно будет проверить всю историю машины

Со следующего года российские водители получат доступ к новым сервисам на сайте госуслуг, в частности, смогут проследить всю историю владения автомобилей, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что появится сервис, позволяющий проследить всю историю владения автомобилем, можно будет также воспользоваться услугами коммерческих организаций – записаться на техосмотр, оформить ОСАГО. Отслеживание владения полисами будет проводиться онлайн, передает «Интерфакс».

В июле сообщалось, что на сайте госуслуг появится возможность оформлять убытки по ОСАГО по европротоколу.