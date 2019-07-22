На сайте госуслуг появится возможность оформлять убытки по ОСАГО по европротоколу

Оформить убытки по ОСАГО без вызова представителя дорожной полиции (по европротоколу) можно будет через портал госуслуг с 29 октября 2019 года, сообщает Центробанк.

К 29 октября в правила ОСАГО и порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО будут внесены все необходимые изменения, сообщила пресс-служба Банка России.

Отмечается, что участники ДТП будут в электронном виде подписывать извещение о ДТП, которое автоматически будет направлено страховщику. Страховая компания сможет проверить данные о заключенном договоре об ОСАГО в базах данных органов власти, а если у компании не будет такой возможности, тогда она может потребовать копии документов у водителя.

Если данные страхователя не совпадут с информацией в государственных базах, страховщик приостановит оформление электронного полиса. В ЦБ полагают, что так можно будет снизить число попыток мошенничества со страховкой.

Отмечается, что все необходимые проверочные мероприятия будут осуществляться страховщиком в течение 20 минут, однако если по истечении этого времени ответ от государственного органа не будет получен, договор ОСАГО должен быть заключен.

Кроме того, водители, которым ДТП оформляют сотрудники полиции, не будут обязаны составлять извещения об аварии для страховщика. В этом случае все сведения зафиксируют автоинспекторы.

Пресс-служба банка также сообщает, что бланки полиса ОСАГО будут изменены: в нем не будет указана серия. Заключать договора на старых полисах можно будет до 1 февраля 2020 года.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил газете ВЗГЛЯД, что законопроект о либерализации ОСАГО приведет к снижению цен на полисы для дисциплинированных водителей.