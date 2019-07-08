Эксперт: Нарушители ПДД будут платить за полис ОСАГО больше

Законопроект о либерализации ОСАГО приведет к снижению цен на полисы для дисциплинированных водителей, заявил газете ВЗГЛЯД президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Кабмин 11 июля может рассмотреть поправки в закон об ОСАГО, согласно которым при расчете цены полиса не будут учитываться мощность машины или регион, которому она принадлежит. Кроме того, страховщики смогут самостоятельно устанавливать коэффициенты в зависимости от дисциплинированности автовладельца, то есть, числа грубых нарушений им ПДД. Считается, что цена полиса может снизиться для аккуратных водителей.

«Общая философия такова, что дисциплинированный водитель будет платить меньше, а их 80% на территории РФ. И если они все-таки получат 2-3 штрафа, и коэффициент бонус-малус и тариф на ОСАГО станут выше, они одумаются. Другие 20%, которые водят машину безбашенно, с большим количеством нарушений, мажоры, будут платить больше, им будем серьезно повышать», – сказал Юргенс.

В целом тренд на индивидуализацию тарифов пока себя оправдывает, добавил глава РСА. В январе Центробанк расширил для страховщиков тарифный коридор (2,9-4,7 тыс. рублей) по базовой стоимости ОСАГО, отклонения от которого сейчас не могут превышать 20% в обе стороны. После отмены коэффициента мощности страховщикам разрешат отклоняться от коридора на 40%.

«В настоящий момент после первого этапа этой индивидуализации, который прошел, Центральный банк расширил коридор до 40%. Были опасения, что страховые компании сразу используют это, для того, чтобы выйти на верхний предел коридора, и цена увеличится. Мы предсказывали, что в связи с повышением конкуренции цена не увеличится, а может упасть. И с момента, как коридор был расширен, она упала почти на 6%», – заявил Юргенс.