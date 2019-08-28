День города в Москве отметят грандиозным фестивалем

В первые выходные сентября Москва будет праздновать 872-летие. В этот день в столице пройдет фестиваль «Наши в городе».

Фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Академика Сахарова. В его программе – музыкальный марафон, на котором выступят участники фестиваля «Нашествие» и артисты «НАШЕго Радио», сообщает «Национальная служба новостей».

Фестиваль пройдет 7 и 8 сентября, с 13.00. Вход – свободный.

Ранее сообщалось, что в Москве около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России.