В Ираке вынесли смертный приговор 11 террористам

Суд иракской провинции Бабиль приговорил к смертной казни 11 членов запрещенной в России террористической группировки ИГ*, причастных к подрыву моста «Хаяви», в результате которого погибли трое сотрудников службы безопасности.

В сообщении пресс-службы высшего судебного совета указано, что террористы признались в серии терактов в разных районах страны, в связи с чем «в открытом заседании суда в присутствии присяжных был оглашен приговор к смертной казни путем повешения 11 обвиняемых».

«Уполномоченный в уголовном суде Бабиля рассмотрел дело 11 обвиняемых, признавших свою причастность к террористической группировке ИГ* и свои действия в так называемом вилаяте «Джануб»... Террористы признались в организации нападения на стратегический мост в управе Джараф Аль-Наср на юге провинции в 2014 году, в результате чего мост был полностью взорван и погибли трое сотрудников (службы) безопасности, еще 19 силовиков получили ранения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, в начале июня в Ираке вынесли смертный приговор гражданину Франции за причастность к ИГ.