Определены сроки заключения контрактов на поставку BrahMos третьим странам

Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года, сообщил возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.

«К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет «Брамос», мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты», – передает ТАСС слова Мишры.

Он добавил, что поставка будет осуществляться в «дружественные России и Индии государства».

Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под «БраМос».

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.

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