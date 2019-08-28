Появилось видео «плоского штопора» Су-57

В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

На кадрах телеканала RT можно увидеть взлет, выполнение элементов высшего пилотажа, в ходе которых истребитель крутится в воздухе, и посадку.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместную работу по истребителям пятого поколения Су-57 и совместное производство другой военной авиатехники.

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