Хинштейн высказался против уголовной ответственности полицейских начальников за преступления подчиненных

«Подходить к ответственности начальства за преступления подчиненных нужно очень деликатно и дифференцированно, чтобы не подталкивать руководителей правоохранительных органов к укрывательству преступлений», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он отреагировал на последние сообщения об участии рядовых полицейских в изнасилованиях.

Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн отметил, что сейчас в законе нет прямой нормы, которая обязывает увольнять полицейского руководителя, чьи подчиненные задержаны или арестованы по подозрению в совершении уголовных преступлений. «Я не сторонник введения такой нормы. В каждой ситуации нужно разбираться индивидуально», – считает депутат.

По его словам, если полицейских руководителей начнут привлекать к ответственности за действия своих подчиненных, то им станет выгодно скрывать подобные нарушения. «Если я несу прямую ответственность за дела своих сотрудников, тогда у меня теряется мотив самостоятельно раскрывать это. То есть завтра меня еще и накажут», – объяснил политик.

В качестве примера он рассказал об опыте вооруженных сил, где существование подобной практики доходило до абсурда. «Командир части выявлял преступные действия подчиненных и его за эти же действия наказывали. Сейчас в вооруженных силах такой оценки больше нет и это развязало руки командирам, которые больше не укрывают преступления», – пояснил Хинштейн.

Он считает достаточным существующий в системе МВД институт поручительства, введенный прошлым главой ведомства Рашидом Нургалиевым после «Дела Евсюкова» (расстрела майором милиции Денисом Евсюковым посетителей супермаркета). «В случае совершения противоправных действий сотрудниками полиции ответственность вплоть до увольнения несут и те, кто дал за них поручительство. Институт поручительства касается всех без исключения, не только старшего состава, но и рядовых сотрудников. Поэтому ничего нового придумывать не нужно», – считает Хинштейн.

По его словам, в случае с последними резонансными преступлениями в Анапе и Екатеринбурге ответственность должен нести в том числе и поручитель, но не начальник отделения, в котором служат данные подозреваемые. «Если я Иванов и поручаюсь за Петрова, которого завтра задерживают и арестовывают, то буду нести за это ответственность вплоть до персонального увольнения. Но я буду нести только дисциплинарную ответственность и никакую другую. Привлекать к уголовной ответственности за несовершенное тобой деяние нельзя», – пояснил депутат.

В среду городской суд Анапы арестовал двух экс-сотрудников ППС, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки. Во вторник появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что юношу они отпустили, а девушку, оказавшуюся волейболисткой, начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

Ранее в Екатеринбурге трем сотрудникам полиции предъявили обвинение в изнасиловании женщины 1997 года рождения в служебном автомобиле в ночь на 18 августа. Подозреваемые задержаны.