Названо число оставшихся в Сирии боевиков ИГ

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности международной организации по борьбе с терроризмом назвал число оставшихся в Сирии боевиков и сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*).

«На текущий момент общая численность игиловцев (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД) и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек», – приводит ТАСС слова заместителя постпреда России при ООН.

«Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований, наиболее боеспособным из которых остается (запрещенная в России террористическая организация) «Джебхат ан-Нусра», – добавил Кузьмин.

Он также отметил, что «более 1,5 тыс. боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты».

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления этой международной организации Владимир Воронков на встрече Совета Безопасности сообщил, что в мае начала работу новая международная программа по борьбе с терроризмом, использующая транспортные данные.

«Это многогодичная, многомиллионная, многосторонняя программа, осуществляемая совместно Контртеррористическим управлением, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Управлением по коммуникационным технологиям и Международной организации гражданской авиации», – проинформировал он членов Совбеза.

«Задача этой программы заключается в расширении возможностей стран по предотвращению, фиксированию, расследованию и наказанию террористических преступлений, торговли людьми и других форм организованной преступности, используя информацию, получаемую при передвижениях преступников», – пояснил Воронков.

Напомним, 23 августа генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун в Идлибе и ряда других населенных пунктов на севере провинции Хама. Во вторник террористы атаковали сирийские войска под Хан-Шейхуном, пытаясь вернуть утраченные позиции.

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