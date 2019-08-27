Украина признала импорт 40% военных деталей из России

Госконцерн «Укроборонпром» по-прежнему импортирует 40% деталей для военной техники в России, замещены поставки 60% российских комплектующих, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии «Слуга народа» Анна Коваленко.

«Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», – передает ее слова «Интерфакс-Украина».

Она заявила, что при закупке комплектующих из России возможны злоупотребления.

В то же время она заявила, что Украина обязана поддерживать боеготовность российского вооружения.

В июне сообщалось, что минобороны Украины отказалось от госзаказа на изготовление танков «Оплот» из-за российских комплектующих, необходимых для их производства.