России разрешили поставлять говядину в Бразилию

Российские производители получили право на экспорт говядины и говяжьих продуктов в Бразилию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Работа по получению доступа на поставки российской говядины в Бразилию длилась с 2015 года, сообщается на сайте ведомства.

Представители службы и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии подписали ветеринарный сертификат на поставки говядины.

Отмечается, что поставки из России в Бразилию начнутся незамедлительно. При этом право на экспорт этой продукции есть только у одного российского предприятия – «Брянская мясная компания», объяснили в ведомстве.

Ранее Росстат определил долю мяса в продуктовом бюджете россиянина.