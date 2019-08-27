Военные Нацгвардии ранили мужчину при выезде из Мариуполя

Военные Нацгвардии Украины открыли огонь по мужчине на блокпосту при выезде из Мариуполя, сообщил представитель управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ринат Айгистов.

«При прохождении досмотра на блокпосту «БП-2С002» на восточном выезде из Мариуполя 24 августа мирный житель 1993 года рождения получил огнестрельные ранения. Огонь по нему открыли военные Национальной гвардии Украины, прибывшие из Запорожья», – цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Айгистова, военнослужащие открыли огонь после того, как молодой человек отказался оплатить установленные ими поборы за проезд через блокпост.

Ранее командующий нацгвардии Украины Николай Балан заявил, что подразделения ведомства начнут выходить из Донбасса с начала 2020 года.

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