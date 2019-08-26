Пожар в женском монастыре в центре Москвы ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Рождественском женском монастыре в центре Москвы.

О полной ликвидации пожара сообщает РИА «Новости».

Пожар произошел в одном из храмов монастыря, отмечается, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров.