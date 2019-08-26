Президент встретился с врио главы Башкирии

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым, в ходе которой прошло обсуждение социально-экономического положения региона.

Хабиров сообщил главе государства, что на данный момент он работает в регионе уже 10 месяцев, и уже готов доложить о первых результатах работы.

«По базовым показателям в республике мы фиксируем довольно позитивные, на наш взгляд, решения. Если взять индекс промышленного производства – 104,5, очень важно, что строители у нас неплохо работают и вышли на 109%.У нас в рамках ваших указов довольно серьезные задачи поставлены, практически к 2024 году на полтора процента, поэтому нам такую динамику нужно увеличивать. Сельское хозяйство. Предыдущие годы для нас были не самыми удачными, хотя были объективные причины, и засуха и так далее. И мы за первое полугодие вышли на 100%, хотя потенциал, как вы знаете, у сельского хозяйства республики очень большой, и инвесторы сейчас в принципе приходят», – цитирует доклад Хабирова президенту сайт Кремля.

Он отметил, что растет индекс промышленного производства и растут сальдированные результаты, также увеличивается количество средних и крупных предприятий по разнице прибыли и убытков.

«Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35 тыс. 400 рублей наша зарплата стала», – добавил Хабиров.

Президент поинтересовался, почему в регионе наблюдается более высокий уровень детской смертности, чем в целом по стране.

«Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат», – ответил Хабиров.

Он добавил, что показатели, которые фиксируются в регионе – максимально объективные, а власти Башкирии уже выправляют ситуацию.

«Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая», – обратился к врио главы Путин.

Также Хабиров отметил, что планируется развивать социальный сектор в регионе, при этом в регионе работают над снижением безработицы.

«Мы вышли на 113,6 инвестиций в основной капитал. Поэтому здесь у нас и рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства тоже пошел», – добавил врио главы региона.

По словам Хабирова, валовый региональный продукт Башкирии составил 1,5 трлн рублей.

Хабиров также рассказал главе государства о работе с иностранными инвесторами.

«У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас и появились иностранные инвесторы.Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было. Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой, и мы весь инструментарий, который существует, соответственно, реализуем», – пояснил он президенту.

Кроме того, Хабиров поблагодарил Путина за то, что в Башкирии еще три города получили статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).

«У нас сейчас пять ТОСЭР, и мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем. Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство – в сентябре мы подаем документы. На следующей странице – это центр республики – город Салават, город Ишимбай, где крупнейшее предприятие «Газпрома» – «Газпром нефтехим Салават», – рассказал врио главы Башкирии.

«Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда... Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил», – ответил ему президент.

В заключение Хабиров отметил, что в регионе в 2021 году пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе.