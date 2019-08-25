На фестивале «Таврида – АРТ» начались крупные кастинги ведущих творческих проектов

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              На фестивале «Таврида – АРТ» начались крупные кастинги ведущих творческих проектов

              25 августа 2019, 11:55

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              В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» проходят крупные кастинги для молодых деятелей искусства и культуры. Впервые такое количество реальных возможностей сосредоточится в одном месте в одно время. Всего в рамках фестиваля пройдет 62 кастинга.

              Гран-при в кастинге КВН на кубок «Таврида-2019» получила команда «Юра» из университета Синергия. Она будет участвовать в премьер-лиге КВН сезона 2020 года. Первое место заняла «Улица Плеханова» РЭУ им. Плеханова и выиграла 200 тыс. рублей. «Проспект мира» из города Красноярск получила второе место и выиграла 150 тыс. рублей. Третье место – у команды «Лица Республики» из Республики Башкортостан. Она получила 100 тыс. рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Для ребят самое главное – расширить свои возможности. Поэтому мы перенесли сюда все мыслимые кастинги. Это, наверное, сегодня самая крутая кастинговая площадка в стране. Это кастинги на все.  Например, в кастинге КВН выступало 38 команд со всей страны. Первая награда – это прямое попадание в премьер-лигу КВН, что, вообще говоря, для всех ребят, которые занимаются КВН, весьма круто, поскольку путь до премьер-лиги длится 5-7 лет. А здесь с одного удачного выступления команда может попасть в премьер-лигу», – рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

              Победительницей кастинга «Танцы на ТНТ» стала Задворнева Виктория из Ярославской области, которая получила приглашение на съемки финального концерта текущего сезона. Балагаев Адилхан из Республики Дагестан, Мержоева Анастасия из Москвы, Задворнева Виктория из Ярославской области, Проскурякова Елена из Республики Крым получили возможность участвовать в благотворительных мероприятиях фонда Илзе Лиепа, проходящих в Большом Театре. Завьялов Денис из Тульской области был рекомендован в состав ансамбля имени Александрова через год по окончании учебы.

              Среди других возможностей для участников фестиваля – прекастинг Международного конкурса «Новая волна», кастинг в телепроект «Голос» и сериал на Первом канале, кастинги СТС Медиа, питчинг Национальной Медиа Группы и многое другое.

              Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможной самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» превратилась в фестиваль фестивалей, зрителями которого станут более 45 тыс. человек.


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