На фестивале «Таврида – АРТ» начались крупные кастинги ведущих творческих проектов

В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» проходят крупные кастинги для молодых деятелей искусства и культуры. Впервые такое количество реальных возможностей сосредоточится в одном месте в одно время. Всего в рамках фестиваля пройдет 62 кастинга.

Гран-при в кастинге КВН на кубок «Таврида-2019» получила команда «Юра» из университета Синергия. Она будет участвовать в премьер-лиге КВН сезона 2020 года. Первое место заняла «Улица Плеханова» РЭУ им. Плеханова и выиграла 200 тыс. рублей. «Проспект мира» из города Красноярск получила второе место и выиграла 150 тыс. рублей. Третье место – у команды «Лица Республики» из Республики Башкортостан. Она получила 100 тыс. рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для ребят самое главное – расширить свои возможности. Поэтому мы перенесли сюда все мыслимые кастинги. Это, наверное, сегодня самая крутая кастинговая площадка в стране. Это кастинги на все. Например, в кастинге КВН выступало 38 команд со всей страны. Первая награда – это прямое попадание в премьер-лигу КВН, что, вообще говоря, для всех ребят, которые занимаются КВН, весьма круто, поскольку путь до премьер-лиги длится 5-7 лет. А здесь с одного удачного выступления команда может попасть в премьер-лигу», – рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Победительницей кастинга «Танцы на ТНТ» стала Задворнева Виктория из Ярославской области, которая получила приглашение на съемки финального концерта текущего сезона. Балагаев Адилхан из Республики Дагестан, Мержоева Анастасия из Москвы, Задворнева Виктория из Ярославской области, Проскурякова Елена из Республики Крым получили возможность участвовать в благотворительных мероприятиях фонда Илзе Лиепа, проходящих в Большом Театре. Завьялов Денис из Тульской области был рекомендован в состав ансамбля имени Александрова через год по окончании учебы.

Среди других возможностей для участников фестиваля – прекастинг Международного конкурса «Новая волна», кастинг в телепроект «Голос» и сериал на Первом канале, кастинги СТС Медиа, питчинг Национальной Медиа Группы и многое другое.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможной самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» превратилась в фестиваль фестивалей, зрителями которого станут более 45 тыс. человек.