Савченко обрадовали трансляции ее выступлений на российском ТВ

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что трансляции ее выступлений на российском ТВ учат россиян понимать украинский язык.

Савченко считает, что пониманию украинского языка россиянами способствуют трансляции выступлений украинских политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Говоря о собственных выступлениях, Савченко отметила, что ее слова не дублируют, а сопровождают субтитрами. По словам Савченко, «как бы не перекручивали на российских каналах» ее слова, «как бы их не показывали», украинский язык все равно «звучит в российских эфирах».

Савченко считает, что таким образом народы двух стран «начинают лучше понимать друг друга».

Напомним, Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не прошла в украинский парламент нового созыва.

В июле на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

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