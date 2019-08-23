Названы время и место прощания с главой Музея русской иконы

Прощание с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым пройдет в учреждении 25 августа, сообщили в пресс-службе музея.

«Прощание с Михаилом Юрьевичем Абрамовым состоится в музее в это воскресенье, 25 августа, с 10.00 до 12.00. В остальное время 25 августа Музей русской иконы будет закрыт для посетителей», – сообщили в музее, передает ТАСС.

Напомним, во вторник частный вертолет упал в море к югу от порта Пороса в Греции. Посольство России в Греции назвало имена погибших при крушении вертолета у греческого острова Порос. Один из них – предприниматель и меценат Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы.

Друг Абрамова, завотделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов рассказывал, насколько была важна работа мецената для возвращения в Россию уникальных икон.