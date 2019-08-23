Нетаньяху ответил на вопрос о действиях Израиля в Ираке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью местному телевидению не стал отрицать причастность еврейского государства к недавним авиаударам по базам проиранских сил на территории Ирака.

В ходе интервью русскоязычному Девятому телеканалу Нетаньяху спросили, действует ли Израиль в Ираке, «когда требуется». «Мы действуем и не только, если требуется. Мы действуем на многих фронтах, противостоя государству, которое стремится нас уничтожить», – приводит его слова РИА «Новости».

Нетаньяху подчеркнул, что «предоставил свободу действий» и дал распоряжение силам безопасности страны делать все необходимое, чтобы «сорвать иранские инициативы» и «нейтрализовать иранскую угрозу».

Налеты на объекты, которые, по данным СМИ, могли использоваться для переброски оружия в Сирию и Ливан, фиксируются со второй половины июля. Последний из них произошел во вторник, вызвав пожар на складе боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Иракские представители обвинили в авиаударах израильские беспилотники, которые, по их данным, действуют в координации с ВВС США.

Последняя официально признанная Израилем бомбежка Ирака произошла в 1981 году, когда авиация еврейского государства уничтожила атомную электростанцию «Озирак», строившуюся под Багдадом.