Вайкуле заявила о желании вернуть «Новую волну» в Юрмалу

Певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля «Лайма Рандеву», ответила на слова Игоря Крутого о причинах переноса «Новой волны» в Сочи, выразив желание вернуть конкурс в Юрмалу.

«Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале», – сказала Вайкуле РИА «Новости».

Она отметила, что «была бы счастлива, если было бы два фестиваля».

«Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль – мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», – заключила певица.

Напомним, конкурс «Новая волна» изначально проводился в Юрмале, но в 2014 году переехал в Сочи. Причиной этого стал запрет латвийских властей въезда в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, что их конфликт с продюсером Игорем Крутым возник из-за основания фестиваля «Рандеву» в Юрмале, который пришел на смену «Новой волне».

Однако Игорь Крутой заявил, что Вайкуле лукавит и напомнил, что, в то время как предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале, Лайма сделала свой фестиваль, «показав тем самым то, что наш конкурс там не нужен».