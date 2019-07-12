Лайма Вайкуле раскрыла причину конфликта с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым.

В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» артистка отметила, что после того как конкурс «Новая волна», основателем которого является Крутой, переехал из латвийской Юрмалы, она создала фестиваль «Лайма Рандеву».

«Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», – заявила певица.

По словам певицы, такая позиция является «несправедливой», поскольку идею фестиваля ей предложила администрация Юрмалы.

«Они (власти города) меня поддерживают, и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это», – сказала она.

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал в Сочи из Юрмалы из-за политической обстановки. В июле 2014 года власти Латвии запретили въезд в страну нескольким российским артистам.

В прошлом году Лайма Вайкуле попала в центр скандала, когда перед концертом в Одессе заявила, что не приехала бы в Крым ни за какие деньги. Ее подвергли жесткой критике, после чего она озвучила условия, при которых готова приехать на полуостров. Крым отреагировал на это заявление.

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