Нетаньяху раскритиковали за благодарность Украине

Израильские СМИ раскритиковали премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху за слова благодарности, произнесенные на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я благодарю вас, президент Зеленский, и также благодарю украинское правительство за ваши усилия по сохранению памяти о Холокосте», – приводит The Times of Israel слова Нетаньяху. Премьер-министр Израиля добавил, что украинские власти «продолжают усилия по борьбе с антисемитизмом».

Автор статьи отмечает, что в последние годы на Украине действительно предпринимались меры по сохранению памяти о жертвах Холокоста. Так, власти запланировали построить мемориальный центр в Бабьем Яру, где в годы Второй мировой войны были казнены десятки тысяч евреев.

Тем не менее, в 2015 году Киев принял пакет декоммунизационных законов. В практическом плане эти законодательные инициативы «проложили путь к реабилитации таких украинских ультранационалистических деятелей, как Степан Бандера и Роман Шухевич».

В статье подчеркивается, что как сами Бандера и Шухевич, так и возглавляемые ими Организация украинских националистов (ОУН*) и ее ответвление – Украинская повстанческая армия* (УПА*) (запрещены в России) «сотрудничали с нацистами, и их последователи были ответственны за гибель десятков тысяч евреев и поляков».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала итоги встречи Зеленского и Нетаньяху.