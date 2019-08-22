На Украине встречу Путина с Макроном объявили «похоронами санкций»

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный.

В эфире телеканала «UA: Первый» он выразил недовольство позитивным характером прошедших переговоров двух лидеров. Украинский дипломат указал, что главы государств конструктивно обсудили двустороннее сотрудничество, а также привел данные о росте товарооборота между Россией и Францией.

Безсмертный обратил внимание на то, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон использовал словосочетание «украинский кризис», а не «война», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что высказывания французского президента стали «похоронами» экономических ограничений против России.

«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», – считает украинский дипломат.

Он призвал Киев предпринять «серьезные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе», чтобы «выровнять» сложившуюся ситуацию.

Ранее украинские всполошились из-за публикации поста на русском языке на странице Макрона. На Украине заявили, что мир «не будет воевать» за них, а также предположили, что к январю 2020 года с России снимут санкции.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в понедельник в летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. В Кремле саммит назвали «насыщенным, доверительным и конструктивным».

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