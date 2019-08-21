Google и Mozilla не дали внедрить систему интернет-наблюдения в Казахстане

Google и Mozilla приняли меры, чтобы правительство Казахстана не смогло создать систему интернет-наблюдения на базе их площадок.

Google Chrome и Mozilla Firefox будут блокировать сертификат, при помощи которого власти смогут получать информацию через браузер о том, что пишет или публикует пользователь, включая информацию об их учетных записях и паролях, сообщи в компаниях, передает Reuters.

В Казахстане ранее заявили, что целью введения системы интернет-наблюдения является защита жителей страны от «хакерских атак, онлайн-мошенничества и других видов киберугроз». В августе внедрение системы было приостановлено

В мае в Казахстане ограничили доступ к ряду соцсетей.