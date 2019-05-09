Доступ к ряду соцсетей ограничили в Казахстане

Доступ к ряду социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов ограничили в четверг в Казахстане, сообщает сайт международной неправительственной организации NetBlocks.

«Согласно данным измерений сети интернет-обсерваторией NetBlocks, 9 мая 2019 года многочисленные интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, к приложению для обмена сообщениями Telegram, а также к новостным сайтам и сайтам компаний», – отмечается в сообщении NetBlocks.

Так, в столице Казахстана пользователи столкнулись с ограничением доступа к Instagram, YouTube, Telegram и Facebook. Не открываются интернет-ресурсы ряда казахстанских СМИ, передает ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала обращение к гражданам, в котором отмечено, что «в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах». Надзорное ведомство предупредило об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генпрокуратура призывала «не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны».