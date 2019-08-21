Форум «В ответе за Москву!» прошел в столице

В окружном форуме «В ответе за Москву!», который прошел в Северо-Восточном административном округе российской столицы, приняли участие более 350 человек.

В мероприятии участвовали муниципальные депутаты, исполнительные секретари окружных отделений партии «Единая Россия», представители молодежных, ветеранских организаций, общественные советники, лидеры общественного мнения.

Основной темой форума стала гражданская ответственность и активность на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщается на сайте московского отделения партии «Единая Россия».

По мнению председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в настоящее время партия «Единая Россия» остается надежной опорой для Москвы и ее жителей. Он призвал продолжить позитивные преобразования в столице, повышать уровень безопасности, улучшать экологию, повышать престиж города на международном уровне, не останавливаться на достигнутом и не поддаваться на провокации.

«Наш выбор – движение только вперед. Вместе с москвичами продолжим бороться за Москву и достойную жизнь в ней не на митингах, а на примерах реальных дел», – заявил Шапошников.

На форуме также были озвучены имена кандидатов на выборах в Мосгордуму от СВАО Москвы. Ими стали Алексей Шапошников, Лариса Картавцева, Игорь Бускин, Наталья Починок.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.