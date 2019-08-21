Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 31 копейку – до 66,26 рубля, курс евро снизился на 41 копейку – до 73,46 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 60,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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