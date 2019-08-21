Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API).

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48% – до 60,32 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,36%, составив 56,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку рынку оказали данные API, которые показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,5 млн баррелей после внезапного роста неделей ранее. Аналитики ждали менее значительного сокращения запасов. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 млн баррелей.