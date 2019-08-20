Зеленский пообещал выплатить пенсии израильтянам

Соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года, будет ратифицировано, такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

«Я признателен ему (Зеленскому, – прим. ВЗГЛЯД) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины», – цитирует сообщение Нетаньяху в Facebook «Українські Новини».

Соглашение о выплате пенсий было подписано еще в 2008 году. При этом Украина не выплачивает пенсии жителям Крыма, а также жителям неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Ранее Украина и Израиль решили подписать соглашение о зоне свободной торговли.