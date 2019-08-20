Эксперт объяснил сбой в работе российских станций мониторинга радиации

«Учитывая насколько станции мониторинга географически разнесены, можно предположить, что инцидент скорее связан с проблемами центрального сервера», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт, проработавший много лет в сфере атомной энергетики, Алексей Анпилогов. Так он оценил сообщение CNN о том, что несколько российских станций, отслеживающих радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные.

«Бывают сбои, накладки в работе. Как и любое другое оборудование, станции мониторинга могут ломаться, – сказал Алексей Анпилогов. – Сложно сказать насколько сбой в работе этих станций связан с инцидентом, который произошел под Северодвинском. Билибино, где расположена одна из временно переставших подавать данные станций, находится вообще на Чукотке. Сами понимаете, насколько это далеко от Северодвинска».

Собеседник подчеркнул, что он не верит в конспирологию. По его словам, в настоящее время существует глобальный радиационный мониторинг по всему миру и если предположить, что имел место серьезный выброс нуклидов, тем более летучих, то это зафиксировали бы станции мониторинга в других регионах России. Например, на Алтае или в Монголии, а также в сопредельных странах – Норвегии, Швеции, Финляндии, ряде других государств арктического региона.

«Учитывая насколько станции, переставшие подавать данные, географически разнесены, можно предположить, что инцидент скорее связан с проблемами центрального сервера, его программным обеспечением. Если даже американский The Wall Street Journal склоняется к версии, что было элементарное отключение связи, а не попытки скрыть истину Россией, думаю, вопрос о каких-либо выбросах можно считать исчерпанным», – резюмировал Алексей Анпилогов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные якобы после происшествия под Северодвинском. В России это обосновали «проблемами со связью и сетью».

Позднее исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил, что российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу информации.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.