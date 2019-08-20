Активную защиту израильских танков показали на видео

Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео, на котором запечатлена в действии эта система.

Активная защитная система (Active Protection Systems, APS) носит название «Железный кулак». Она предлагает высокоэффективную защиту от противотанковых угроз, говорится в описании к опубликованному на YouTube ролике компании Elbit Systems.

APS можно устанавливать на боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, транспорт материально-технического обеспечения и на основные боевые танки.

Разработчик уверяет, что APS может перехватывать угрозы при помощи специальных средств, система может классифицировать различные угрозы и реагировать по-разному на разные сценарии поражения.

В феврале 2019 года в сети опубликовали фотографии новейшей модификации российского танка Т-80БВМ с различными навесными защитами.