Против мэра Днепра завели уголовное дело

Против мэра Днепра Бориса Филатова возбуждено уголовное дело за подачу недостоверных данных в декларации о доходах и имуществе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело по статье «Декларирование недостоверной информации», передают «Украинские новости».

Филатову грозит срок до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в НАБУ поступило обращение из национального агентства по предотвращению коррупции для проверки подлинности данных декларации Филатова. Оказалось, что за 2016 и 2017 годы мэр Днепра не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, а также доме жены.

Общая сумма неуказанного имущества составляет около 1 млн гривен (около 40 тыс. долларов).

Филатов занимает пост мэра Днепра с ноября 2015 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра по поводу сдачи в эксплуатацию моста.