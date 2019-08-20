Военные летчики получат новые комбинезоны

Экипажи самолетов и вертолетов подразделений ВВС и противовоздушной обороны ЗВО Ленобласти будут обеспечены эргономичными летными комбинезонами нового образца, сообщила пресс-служба округа.

«Применение современных разработок обеспечит выживание в сложных экстремальных условиях. Форма способна выдержать две минуты прямого горения в замкнутом пространстве, а расцветка сделает летчиков незаметными на земле в случае экстренного приземления», – пояснили в ЗВО, передает ТАСС.

Комбинезоны получат пиксельную расцветку зеленого оттенка вместо привычных синих костюмов.

В форме также есть множество карманов, включая внутренний, влагозащитный клапан для сохранения документов, влагоотводящие отверстия и усиленные накладки на плечах и коленных суставах.

На данный момент на вооружении в Ленобласти стоят самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, вертолеты Ми-8 «Терминатор» и Ка-28 «Ночной охотник».

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