Джигарханян выписан из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы, он хорошо себя чувствует, сообщил друг актера Артур Согомонян.

«Да, выписан из больницы, все нормально. Хорошо себя чувствует. В ближайшие дни должен в театр поехать», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее Согомонян опровергал слухи об операции на сердце Джигарханяна.