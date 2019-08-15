Друг Джигарханяна опроверг слухи об операции на сердце артиста

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщил, что актер чувствует себя нормально, и никаких операций ему не делали.

«Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать», – пояснил Согомонян, передает РИА «Новости».

В то же время телеграм-канал Mash утверждает, что актер перенес операцию на сердце, и ему установили кардиостимулятор.

По этим данным, Джигарханян находится в сознании, но остается в стабильно тяжелом состоянии после операции.

Артур Согомонян сообщал в среду, что Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его выпишут через несколько дней. В то же время СМИ сообщали, что артист попал в реанимацию.