Представитель династии Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Натаниэль Ротшильд – представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца 18-го века, стал новым владельцем международного аэропорта столицы Молдавии Кишинева, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили в воздушной гавани, международный аэропорт Кишинева «произвел потрясающее впечатление на мистера Ротшильда» – младшего из «четырех детей и единственного сына лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната».

Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в один миллиард долларов, передает Deutsche Welle.

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest. Теперь структура Ротшильда NR Investments, занимающаяся вложениями в недвижимость, приобрела 95% акций этой компании. Сумма сделки не раскрывается.

Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор заявила, что согласия властей на сделку не требовалось, поскольку это не предусмотрено концессионным контрактом.

В Молдавии уже много лет не утихает скандал вокруг передачи аэропорта компании Avia Invest. От прокуратуры требуют возбудить уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных молдавских чиновников из-за предполагаемых нарушений при сдаче аэропорта в концессию. В числе прочего речь идет о подозрении в незаконном присвоении госимущества.