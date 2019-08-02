Самолет-амфибия разбился во время тушения пожара во Франции

Самолет-амфибия разбился во время тушения пожара в департаменте Гар на юге Франции.

Самолет Tracker, вмещающий 3,4 тонны воды, рухнул в коммуне Женерак, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал France Info.

Воздушное судно участвовало в тушении лесных пожаров, разгоревшихся в начале недели в департаменте.

О судьбе экипажа самолета на данный момент сведений нет, на место аварии отправились спасатели.